«Мы – страна-хозяйка Олимпиады-2024, но этот статус не позволяет нам принимать решение. Его должны принимать в МОК». Представитель МИД Франции о допуске России

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр высказалась о возможном допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Что касается этого актуального вопроса, мы говорим, что мы являемся страной-хозяйкой этих Олимпийских игр, но этот статус не позволяет нам принимать решение. Это решение должны принимать в Международном олимпийском комитете (МОК).

Мы посмотрим, какое решение будет принято, но мы также разделяем обеспокоенность, которую выражают наши украинские друзья.

Мы понимаем, что этот вопрос является чувствительным. Но решение [о предоставлении спортсменам виз] принимает не страна-хозяйка. Решать будет МОК, и мы посмотрим, каким будет его решение», – заявила Лежандр.

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