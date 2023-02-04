«Мы – страна-хозяйка Олимпиады-2024, но этот статус не позволяет нам принимать решение. Его должны принимать в МОК». Представитель МИД Франции о допуске России

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр высказалась о возможном допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Что касается этого актуального вопроса, мы говорим, что мы являемся страной-хозяйкой этих Олимпийских игр, но этот статус не позволяет нам принимать решение. Это решение должны принимать в Международном олимпийском комитете (МОК).

Мы посмотрим, какое решение будет принято, но мы также разделяем обеспокоенность, которую выражают наши украинские друзья.

Мы понимаем, что этот вопрос является чувствительным. Но решение [о предоставлении спортсменам виз] принимает не страна-хозяйка. Решать будет МОК, и мы посмотрим, каким будет его решение», – заявила Лежандр.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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9 комментариев

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evgeeni
Ответ Lifar Skladchikov
Достаточно дипломатичный ответ, никого не обидили
А что им остается? Они же не совсем дураки...
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Lifar Skladchikov
Ответ evgeeni
Отмазались...
Достаточно дипломатичный ответ, никого не обидили
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Визувий
Ответ Total_90
Осуждаете ли вы участие спростменов из США на Олимпиаде 2012 из-за участия амереканцев в войне в Ливии и на Олимпиаде 2014 из-за участия в войне в Сирии?
Разве США присоединяли себе территории Сирии и ливии?
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Алекс Я
Ответ Stih
Осуждение "сво" и велком в нейтральном статусе. Всех остальных ни в коем случае пускать нельзя. Содержимое их голов мерзко и чудовищно ядовито, элементарные санитарные правила надо соблюдать в конце концов.
Судя по написанному ,мерзость и яд сочится из тебя.да и любые политические требования противоречат хартии МОК.Так что свои хотелки засунь себе поглубже.
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+2
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Total_90
Ответ Stih
Осуждение "сво" и велком в нейтральном статусе. Всех остальных ни в коем случае пускать нельзя. Содержимое их голов мерзко и чудовищно ядовито, элементарные санитарные правила надо соблюдать в конце концов.
Осуждаете ли вы участие спростменов из США на Олимпиаде 2012 из-за участия амереканцев в войне в Ливии и на Олимпиаде 2014 из-за участия в войне в Сирии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stih
Осуждение "сво" и велком в нейтральном статусе. Всех остальных ни в коем случае пускать нельзя. Содержимое их голов мерзко и чудовищно ядовито, элементарные санитарные правила надо соблюдать в конце концов.
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-1
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Total_90
Если их всех послушать то ни кто из них ничего не решает. Но Россию отстранили. Одну, без главного в мире террориста-США
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evgeeni
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La Gushka
МОК может постановить, что въехать во Францию для участия в ОИ смогут только "лица без гражданства российского или белорусского происхождения, сменившие имя на Athlet с цифрами, а фамилию на Neutral". Притом получившие ксиву в третьей стране и намеревающиеся посетить Францию с территории четвертой. Дико, но юридически безупречно!
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