Шорт-трек. Кубок мира. Елистратов выиграл золото, Ан, вернувшийся после паузы в карьере, взял серебро

Российский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл золото на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США, Виктор Ан, вернувшийся в спорт после перерыва в карьере, завоевал серебро на 500 м.

Шорт-трек

мира

Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины

1500 м

1. Семен Елистратов (Россия) – 2.16,025

2. Ким Дон Ук (Южная Корея) – 2.16,118

3. Александр Шульгинов (Россия) – 2.16,138

500 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) – 39,729

2. (Россия) – 39,961

3. Лю Шаоан (Венгрия) – 40,006...

6. Павел Ситников (Россия) – 40,230

Женщины

500 метров

1. Арианна Вальчепина (Италия) – 42,603

2. Яра Ван Керхоф (Голландия) – 42,865

3. Петра Яжапати (Венгрия) – 42,962

4. (Россия) – 42,976

Командная гонка, 2000 м

1. Россия (Даниил Ейбог, Виктор Ан, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова) – 2.37,585

2. Китай – 2.37,730

3. Южная Корея – 2.38,817