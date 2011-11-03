Шорт-трек. Кубок мира. Елистратов выиграл золото, Ан, вернувшийся после паузы в карьере, взял серебро

Российский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл золото на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США, Виктор Ан, вернувшийся в спорт после перерыва в карьере, завоевал серебро на 500 м.
Шорт-трек
Кубок мира
Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины
1500 м
1. Семен Елистратов (Россия) – 2.16,025
2. Ким Дон Ук (Южная Корея) – 2.16,118
3. Александр Шульгинов (Россия) – 2.16,138
500 м
1. Хван Дэ Хон (Корея) – 39,729
2. Виктор Ан (Россия) – 39,961
3. Лю Шаоан (Венгрия) – 40,006...
6. Павел Ситников (Россия) – 40,230
Женщины
500 метров
1. Арианна Вальчепина (Италия) – 42,603
2. Яра Ван Керхоф (Голландия) – 42,865
3. Петра Яжапати (Венгрия) – 42,962
4. Софья Просвирнова (Россия) – 42,976
Командная гонка, 2000 м
1. Россия (Даниил Ейбог, Виктор Ан, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова) – 2.37,585
2. Китай – 2.37,730
3. Южная Корея – 2.38,817