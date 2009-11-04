Россия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по шорт-треку, у Ана – серебро на 1000 м

Мужская сборная России по шорт-треку взяла золото в эстафете на первом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. В забеге на 1000 м Виктор Ан завоевал серебро.
Шорт-трек
Кубок мира
Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины
Эстафета, 5000 м
1. Россия – 6.43,662
2. Южная Корея – 6.43,743
3. Канада – 6.43,883
Сборная России: Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов, Виктор Ан.
1000 м
1. Хван Тэ Хон (Южная Корея) – 1.23,948
2. Виктор Ан (Россия) – 1.24,134
3. Пак Чи Вон (Южная Корея) – 1.24,228...
5. Семен Елистратов (Россия) – 1.24,634
Женщины
1000 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 1.28,517
2. Хань Юйтун (Китай) – 1.28,664
3. Чжан Чутун (Китай) – 1.29,621
4. Софья Просвирнова (Россия) – 1.49,499