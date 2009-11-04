Россия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по шорт-треку, у Ана – серебро на 1000 м

Теги результаты Кубок мира шорт-трек сборная Голландии жен сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) сборная Китая жен сборная Южной Кореи сборная Канады Семен Елистратов Виктор Ан Софья Просвирнова Даниил Ейбог Пак Чи Вон Павел Ситников Хван Тэ Хон Сюзанне Схюлтинг Коньки/шорт-трек

Мужская сборная России по шорт-треку взяла золото в эстафете на первом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. В забеге на 1000 м Виктор Ан завоевал серебро.

Шорт-трек

Кубок мира 

Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины

Эстафета, 5000 м

1. Россия – 6.43,662
2. Южная Корея – 6.43,743
3. Канада – 6.43,883

Сборная России: Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов, Виктор Ан.

1000 м

1. Хван Тэ Хон (Южная Корея) – 1.23,948
2. Виктор Ан (Россия) – 1.24,134
3. Пак Чи Вон (Южная Корея) – 1.24,228...
5. Семен Елистратов (Россия) – 1.24,634

Женщины

1000 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 1.28,517
2. Хань Юйтун (Китай) – 1.28,664
3. Чжан Чутун (Китай) – 1.29,621
4. Софья Просвирнова (Россия) – 1.49,499

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья