Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» за расистское высказывание.

«Две стороны у этого решения. Если мы говорим об опыте других стран, то за расистские высказывания наказание там было бы строже. У нас такая ситуация впервые, поэтому вокруг истории разразился скандал. В принципе, мы всепрощающие, все относимся к таким вещам, как к эмоциям, за такое выносились предупреждения.

Когда я была членом комиссии по этике в одной из федераций, мы не отстраняли от спорта на два года, только если до этого не было подобных ситуаций. Допускаю, что до этого у Воронкова были предпосылки, которые не выходили на публику.

Два года — это очень много. За просто так подобные наказания не выносятся. Он же ее не оскорблял и не собирался впрямую. Это были неуместно, не вовремя сказанные слова, которые услышала пресса.

Это сигнал, что мы живем в совершенно новых реалиях. Раньше совершенно за большие провинности не наказывали, а тут прям очень жестко. Видимо, приходит такой момент, когда человек сделал такое неоднократно», — сказала Журова.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет