ISU сохранил квоты для российских конькобежцев на чемпионат Европы-2023

Международный союз конькобежцев (ISU) сохранил квоты для российских спортсменов для участия в чемпионате Европы-2023 по конькобежному спорту.

Турнир пройдет с 6 по 8 января 2023 года в норвежском Хамаре.

Россия обладает тремя квотами на спринтерские дистанции (2 женщины, 1 мужчина) и пятью – в многоборье (3 женщины, 2 мужчин).

Отмечается, что из-за отстранения спортсмены из России не могут участвовать в турнирах под эгидой ISU до дальнейшего уведомления.