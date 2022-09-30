Журова о попадании в санкционный список США: «Для меня ничего не меняется. Я в этих санкциях спокойно нахожусь уже 8 лет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что попала в новый санкционный список США.

«Это разве новый список? В европейском списке я с 2014 года. Я считала, что в американском тоже. Для меня ничего не меняется. Я в этих санкциях спокойно нахожусь уже 8 лет.

Но даже будучи в санкциях я ездила по специальной визе в Швейцарию. Люди бывают на хорошем счету даже при санкциях», – сказала Журова.

Третьяк, Карелин, Журова, Ксения Шойгу попали в новый санкционный список США