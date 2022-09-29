Журова о словах Терюшкова: «Мы радуемся за наших в НХЛ и говорим, что они представляют нас в Америке. Это предатели? Нет»

Депутат Светлана Журова высказалась на тему смены спортивного гражданства.

– Ваш коллега, депутат Терюшков, предложил приравнять спортсменов, меняющих спортивное гражданство, к изменникам родины и заводить на них уголовные дела. Вы обсуждали с ним эту инициативу? Что думаете о ней?

– Во-первых, мы не видим пока оттока спортсменов у нас. Те, кто понимает, что они даже не приближаются к сборной, – они уезжают.

Мы радуемся за наших ребят в , когда они показывают русский хоккей, и мы говорим, что они представляют нас в Америке. Это предатели или нет? Нет.

Мой коллега говорил о том, что сейчас спортсмен просто так уехать не сможет. Его, скорее всего, обяжут быть дезертиром, говорить плохое про свою страну, иначе ему просто не дадут выступать, поверьте мне.

Вот поэтому готов ли кто-то из спортсменов сейчас уезжать с такой подоплекой? А вот вряд ли.

Поэтому я думаю, что преждевременно называть кого-то предателем, – отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.