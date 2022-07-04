Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может стать советником в Союзе конькобежцев России (СКР).

«Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить. У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, но такие мысли есть. Он сейчас не находится на территории России. Витя наш. И мы в свое время приложили много усилий для того, чтобы он стал нашим. Он со своей задачей справился не просто на отлично, а на отлично с тремя плюсами.

Да, некоторые наши федерации контактируют с ним. В частности, якутская федерация планирует пригласить Виктора Ана на свои соревнования. Сейчас времена не самые благоприятные для международных контактов, но при первой же возможности мы с удовольствием этим воспользуемся.

Мы бы были рады видеть в России и спланировать какие-то мероприятия по популяризации шорт-трека и возможности использовать его богатейший опыт как спортсмена, как наставника», – рассказал президент организации Николай Гуляев.