Глава Союза конькобежцев России о повышении возрастного ценза: «Ничего ужасного в этом не вижу. Это абсолютно нормальное решение»

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев считает, что повышение возрастного ценза в женском фигурном катании не повредит России.

Возрастной ценз поэтапно повысят с 15 до 17 лет.

«Я ничего ужасного в этом не вижу. В моем понимании это абсолютно нормальное решение.

Понятно, что многие любители женского фигурного катания считают, что в этом был умысел отрезать Россию. Но у нас опытные тренеры, и они здорово будут готовить спортсменов к стартам, но с 17 лет», – рассказал Гуляев.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России