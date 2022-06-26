Глава Союза конькобежцев России о повышении возрастного ценза: «Ничего ужасного в этом не вижу. Это абсолютно нормальное решение»

Теги сборная России Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) женское катание ТАСС Фигурное катание

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев считает, что повышение возрастного ценза в женском фигурном катании не повредит России.

Возрастной ценз поэтапно повысят с 15 до 17 лет.

«Я ничего ужасного в этом не вижу. В моем понимании это абсолютно нормальное решение.

Понятно, что многие любители женского фигурного катания считают, что в этом был умысел отрезать Россию. Но у нас опытные тренеры, и они здорово будут готовить спортсменов к стартам, но с 17 лет», – рассказал Гуляев.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

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