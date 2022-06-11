Кибалко об избрании в совет ISU: «Большинство кандидатов готовили манифесты, но я от этой идеи отказался. Решил так: если я вам нужен, вы за меня проголосуете»

Россиянин Александр Кибалко высказался об избрании в совет Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я был готов к любому исходу выборов в данной ситуации, понимая отношение к нам и белорусам на конгрессе. Да, самым легким было встать и уйти, но это можно сделать в любое время, тебе еще и похлопают вслед.

Но я старался вести себя как обычно, работать, выполнять свои обязанности. В первом раунде я не прошел, но и к этому я был готов. Спорт и здравомыслие все-таки победили, значит не все потеряно/

Большинство кандидатов готовили манифесты, но я от этой идеи отказался. Решил так – если я вам нужен, вы за меня проголосуете. Нет – значит нет, да – значит да», – сказал Кибалко.