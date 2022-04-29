Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков завершил карьеру

Российский конькобежец объявил о завершении спортивной карьеры.

– Мне кажется предельно логичным мое решение закончить карьеру сейчас, тем более в нынешних обстоятельствах, когда международных соревнований на горизонте не предвидится, а только Кубок и чемпионат России. Пропустил довольно много, на прежний уровень вернуться было бы тяжело. Так что все вполне логично, так ведь?

– Не все. По логике должно быть золото на 1500 м в Пхенчхане.

– Ну это уже если совсем уходить в сослагательное наклонение. Прямо сейчас все предельно логично. В моей жизни было несколько периодов, когда я брал короткую паузу – на месяц, на пару месяцев в карьере и возвращался. Иногда даже катался потом один, но возвращался, включался, перезагружался и снова добирался до хорошего уровня. Цели меняли, меняли задачи и получалось как-то вработаться в это, что ли. Но не сейчас, нет. Сейчас уже не выходит, – сказал спортсмен.

32-летний Юсков – трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Он пропустил олимпийский сезон из-за проблем с коленом.