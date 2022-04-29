Юсков об эмоциях из-за пропуска Пхенчхана-2018: «Я давал бодрые интервью, улыбался, но, думаю, слово «депрессия» тут вполне можно применить»

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту рассказал о депрессии из-за пропуска Олимпиады-2018 в .

– Позволяешь себе мысли, что чего-то недобрал на этом пути? Да, я про олимпийскую медаль.

– На самом деле были эпизоды в карьере, какие приходилось долго переваривать, переживать. Не один день и даже не один месяц на это уходило.

2018 год был особенный. Мы ведь были так рядом с той Олимпиадой, находились на сборе в Японии. Я, конечно, после этого еще стартовал и на других соревнованиях, хотя понятно, что все это пережить было непросто. Я давал бодрые интервью, улыбался, но, думаю, слово «депрессия» тут вполне можно применить.

– «Переболел» на ногах?

– Примерно так оно и есть. Я думаю, что организм включается в такие моменты на полную, сам себя компенсирует, что ли. Мне сложно сказать...

– Включает самозащиту?

– Да, наверное, так будет правильно. Словом, я пережил это, оставил позади. Но скажу честно, разочарование в олимпийском движении буквально физически ощущалось. То есть нас же как воспитывали с детства – Олимпиада, высокие ценности, ты тренируешься, борешься с самим собой, бьешь свои рекорды, идешь к олимпийской мечте. И вот оно... Разочарование было полнейшее.

И сейчас я понимаю, что все это просто эпизод в жизни, и Олимпиада в принципе – эпизод в жизни. Она может быть или не быть, но жизнь-то идет, спортивная карьера тоже. Просто разочарование действительно огромное, потому что в детстве нам говорили об этой олимпийской мечте.

Но где она, олимпийская мечта, и те, кто принимает такие решения? Два круга, которые даже не пересекаются.

– Мы как раз недавно обсуждали это в другом интервью. сам был в подобной ситуации в своей спортивной карьере, и вот... теперь это не пересекается?

– Власть меняет все. Еще сильнее, чем деньги. Это все, что я могу сказать, – отметил Юсков.