Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года

Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года в российской Коломне.

Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года.

Также Россия подала заявки на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов в Москве и мирового первенства по шорт-треку в Сочи.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.