Свен Крамер: «Не задумывался, что сегодня был мой последний старт на Олимпиаде, был сосредоточен на гонке. У меня ведь была отличная карьера. Если не у меня, то у кого?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Нидерландов Свен Крамер поделился эмоциями от выступления на Играх в Пекине.

Нынешняя Олимпиада станет последней для 35-летнего спортсмена. Сегодня он занял 16-е место в масс-старте.

«На самом деле я не так уж сентиментален. Не задумывался о том, что это мой последний старт, был сосредоточен на гонке. У меня ведь была отличная карьера. Если не у меня, то у кого?

Сегодня в масс-старте был момент, когда мы атаковали, но Барт Свингс был очень силен и заслуженно победил.

Возможно, хорошо, что так все закончилось, в конце концов, профессиональный спорт – это тяжело, и такие моменты часть этого», – сказал Крамер.

Олимпиада-2022. Коньки. Свингс выиграл масс-старт, Морозов выбыл в полуфинале