Голикова о закрытии Олимпиады: «Мы вышли, и ребята сразу начали креативить, организовали хоровод. Другие ребята, итальянцы, японцы, подхватили идею. Кружились, веселились, отрывались по полной»

Бронзовый призер Пекина-2022 по конькобежному спорту Ангелина Голикова рассказала о церемонии закрытия Игр в Пекине, которая состоялась сегодня.

– Все было шикарно, мне понравилось. Мы вышли, и ребята сразу начали креативить, организовали хоровод. Другие ребята, итальянцы, японцы, подхватили эту идею. Кружились, веселились, отрывались по полной.

Все-таки когда все отбежали свои старты и выдохнули, стало полегче – выпустили свои эмоции. Было все очень хорошо. Я на закрытие до этого ходила в Пхенчхане, и здесь мне больше понравилось.

– Как провели этот последний день в Пекине? Сходили на какие-то соревнования?

– В связи с тем, что у меня раньше не хватало времени, да и желания не было – фокусировалась на соревнованиях, пошла в магазин. Пришла, а там почти ничего не осталось.

Не ожидала, что все к тому времени раскупят – мы же в изолированной деревне. С конькобежной символикой так вообще уже ничего не было, – сказала Голикова.

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😪 Олимпиада-2022 официально закрыта! Тут вся красота церемонии и королевское золото Большунова – прощаемся с Пекином 👋