Олимпиада-2022. Коньки. Свингс выиграл масс-старт, Морозов выбыл в полуфинале

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет мужской масс-старт в конькобежном спорте.

Бельгиец Барт Свингс одержал победу, казахстанец Дмитрий Морозов выбыл в полуфинале.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

Масс-старт

Финал

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)

3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

4. Джой Мантиа (США)

5. Даниил Алдошкин (Россия)

6. Реске Цучия (Япония)

Первый полуфинал

1. Кристиан Улеклейв (Норвегия) – 60 очков

2. Барт Свингс (Бельгия) – 44

3. Нин Чжунъянь (Китай) – 20

4. Чон Чжэ Вон (Южная Корея) – 12...

10. Дмитрий Морозов (Казахстан) – 2

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