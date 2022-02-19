Журова об Олимпиаде: «Мы перевыполнили план по количеству медалей. Мы единственная страна, которая завоевала их в 10 видах спорта»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о медальном зачете Олимпиады в Пекине.

На данный момент сборная России занимает восьмое место. В активе команды 31 награда, включая 6 золотых.

«Нас будут обвинять, что плохое выступление. Мы же не вошли в общекомандном зачете в тройку. За оставшийся день это нереально сделать. Да, есть возможность завоевать медали, но тройки не будет.

Но зато мы уже перевыполнили план по количеству медалей. Очень много серебряных и бронзовых. Мы единственная страна, которая завоевала медали в 10 видах спорта.

Мы же претендуем на звание спортивной державы. Мы развиваем все виды спорта. Не можем себе позволить развивать только один вид спорта.

Например, голландцы обходят нас по медалям, но они завоеваны только в двух видах – в коньках и шорт-треке. Нам надо обратить внимание на эти виды спорта.

Может, детям, у которых не получается в фигурном катании или хоккее, стоит идти в наш спорт. Мы могли бы завоевывать в этом виде медали тогда», – отметила Журова.

Олимпиада-2022. Россия идет 8-й в медальном зачете с шестью золотыми наградами, Норвегия одержала победу