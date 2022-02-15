Олимпиада-2022. Шорт-трек. Вострикова, Просвирнова и Ефременкова выступят в четвертьфинале на дистанции 1500 м

16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в шорт-треке на дистанции 1500 м у женщин.
Пекин, Китай
Шорт-трек
Женщины
1500 м
Начало четвертьфиналов – 14:30 по московскому времени, начало полуфиналов – 15:15 по московскому времени, начало финалов – 16:18 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ (финал), Матч! Арена
Четвертьфинал
Забег 4
1. Кортни Саро (Канада)
2. Хань Юйтун (Китай)
3. Тифани Уо Маршо (Франция)
4. Анна Вострикова (Россия)
5. Софья Просвирнова (Россия)
6. Валентина Асчич (Хорватия)
Забег 6
1. Сюзанна Шултинг (Нидерланды)
2. Екатерина Ефременкова (Россия)
3. Ханне Десмет (Бельгия)
4. Кэтрин Томсон (Великобритания)
5. Ульяна Дуброва (Украина)
6. Чжан Чутун (Китай)