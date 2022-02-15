Олимпиада-2022. Шорт-трек. Вострикова, Просвирнова и Ефременкова выступят в четвертьфинале на дистанции 1500 м

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16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в шорт-треке на дистанции 1500 м у женщин.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Шорт-трек

Женщины

1500 м

Начало четвертьфиналов – 14:30 по московскому времени, начало полуфиналов – 15:15 по московскому времени, начало финалов – 16:18 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ (финал), Матч! Арена

Четвертьфинал

Забег 4

1. Кортни Саро (Канада)

2. Хань Юйтун (Китай)

3. Тифани Уо Маршо (Франция)

4. Анна Вострикова (Россия)

5. Софья Просвирнова (Россия)

6. Валентина Асчич (Хорватия)

Забег 6

1. Сюзанна Шултинг (Нидерланды)

2. Екатерина Ефременкова (Россия)

3. Ханне Десмет (Бельгия)

4. Кэтрин Томсон (Великобритания)

5. Ульяна Дуброва (Украина)

6. Чжан Чутун (Китай)

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