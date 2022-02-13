Константин Ивлиев: «Не чувствовал никакого давления из-за того, что это Олимпиада. Я бежал и получал удовольствие от соревнований»

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев прокомментировал серебро на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине.

«Мой козырь – быстрый старт. Поэтому на всех стадиях выкладывался по максимуму, чтобы в финале была более удобная дорожка. Первым бежать гораздо комфортнее, чем в спину.

Как ни странно, но я не чувствовал никакого давления из-за того, что это – Олимпиада. Никакого мандража, потных ладоней – ничего такого не было. Я бежал и получал удовольствие от соревнований, окружающей обстановки. И в итоге прибежал к медали. Круто!

Родители привели меня в спорт в 6 лет. Поначалу занимался хоккеем и шорт-треком. Потом случилась травма и нужно было сделать выбор. Решили сосредоточиться на шорт-треке. Постепенно стало что-то получаться, появились результаты на юниорской чемпионате мира, Универсиаде, чемпионате Европы. Родителям еще не успел позвонить, но думаю, что они сейчас гордятся мною», – сказал Ивлиев.

В шорт-треке – драма! Ивлиев взял серебро, а Ситникову не хватило 0,001 секунды для финала (0,001 секунды!!!)