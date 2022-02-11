Расписание олимпийского турнира по шорт-треку в Пекине-2022

В шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов наград. Спортсмены будут соревноваться в Столичном дворце спорта в Пекине с 5 по 16 февраля.
Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Шорт-трек
5 февраля
- 14:00 — Женщины. 500 м. Раунды;
- 14:38 — Мужчины. 1000 м. Раунды;
- 15:23 — Смешанная командная эстафета. Четвертьфиналы;
- 15:53 — Смешанная командная эстафета. Полуфиналы;
- 16:18 — Смешанная командная эстафета. Финал В;
- 16:26 — Смешанная командная эстафета. Финал А.
7 февраля
- 14:30 — Женщины. 500 м. Четвертьфиналы;
- 14:44 — Мужчины. 1000 м. Четвертьфиналы;
- 15:13 — Женщины. 500 м. Полуфиналы;
- 15:20 — Мужчины. 1000 м. Полуфиналы;
- 15:41 — Женщины. 500 м. Финал В;
- 15:46 — Женщины. 500 м. Финал А;
- 15:52 — Мужчины. 1000 м. Финал В;
- 15:58 — Мужчины. 1000 м. Финал А.
9 февраля
- 14:00 — Мужчины. 1500 м. Четвертьфиналы;
- 14:44 — Женщины. 1000 м. Раунды;
- 15:29 — Мужчины. 1500 м. Полуфиналы;
- 15:44 — Женщины. Эстафета 3000 м. Полуфиналы;
- 16:13 — Мужчины. 1500 м. Финал В;
- 16:20 — Мужчины. 1500 м. Финал А.
11 февраля
- 14:00 — Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы;
- 14:18 — Мужчины. 500 м. Раунды;
- 14:55 — Женщины. 1000 м. Полуфиналы;
- 15:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфиналы;
- 15:37 — Женщины. 1000 м. Финал В;
- 15:43 — Женщины. 1000 м. Финал А.
13 февраля
- 14:00 — Мужчины. 400 м. Четвертьфиналы;
- 14:27 — Мужчины. 500 м. Полуфиналы;
- 14:35 — Женщины. Эстафета 3000 м. Финал В;
- 14:44 — Женщины. Эстафета 3000 м. Финал А;
- 15:09 — Мужчины. 500 м. Финал В;
- 15:14 — Мужчины. 500 м. Финал А.
16 февраля
- 14:30 — Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы;
- 15:15 — Женщины. 1500 м. Полуфиналы;
- 15:32 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В;
- 15:44 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А;
- 16:11 — Женщины. 1500 м. Финал В;
- 15:18 — Женщины. 1500 м. Финал А.