Расписание олимпийского турнира по шорт-треку в Пекине-2022

В шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов наград. Спортсмены будут соревноваться в Столичном дворце спорта в Пекине с 5 по 16 февраля.

Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Шорт-трек

5 февраля

14:00 — Женщины. 500 м. Раунды;

14:38 — Мужчины. 1000 м. Раунды;

15:23 — Смешанная командная эстафета. Четвертьфиналы;

15:53 — Смешанная командная эстафета. Полуфиналы;

16:18 — Смешанная командная эстафета. Финал В;

16:26 — Смешанная командная эстафета. Финал А.

7 февраля

14:30 — Женщины. 500 м. Четвертьфиналы;

14:44 — Мужчины. 1000 м. Четвертьфиналы;

15:13 — Женщины. 500 м. Полуфиналы;

15:20 — Мужчины. 1000 м. Полуфиналы;

15:41 — Женщины. 500 м. Финал В;

15:46 — Женщины. 500 м. Финал А;

15:52 — Мужчины. 1000 м. Финал В;

15:58 — Мужчины. 1000 м. Финал А.

9 февраля

11 февраля

14:00 — Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы;

14:18 — Мужчины. 500 м. Раунды;

14:55 — Женщины. 1000 м. Полуфиналы;

15:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфиналы;

15:37 — Женщины. 1000 м. Финал В;

15:43 — Женщины. 1000 м. Финал А.

13 февраля

14:00 — Мужчины. 400 м. Четвертьфиналы;

14:27 — Мужчины. 500 м. Полуфиналы;

14:35 — Женщины. Эстафета 3000 м. Финал В;

14:44 — Женщины. Эстафета 3000 м. Финал А;

15:09 — Мужчины. 500 м. Финал В;

15:14 — Мужчины. 500 м. Финал А.

16 февраля

14:30 — Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы;

15:15 — Женщины. 1500 м. Полуфиналы;

15:32 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В;

15:44 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А;

16:11 — Женщины. 1500 м. Финал В;

15:18 — Женщины. 1500 м. Финал А.

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