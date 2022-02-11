Расписание олимпийского турнира по шорт-треку в Пекине-2022

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В шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов наград. Спортсмены будут соревноваться в Столичном дворце спорта в Пекине с 5 по 16 февраля.

Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Шорт-трек

5 февраля

  • 14:00 — Женщины. 500 м. Раунды;
  • 14:38 — Мужчины. 1000 м. Раунды;
  • 15:23 — Смешанная командная эстафета. Четвертьфиналы;
  • 15:53 — Смешанная командная эстафета. Полуфиналы;
  • 16:18 — Смешанная командная эстафета. Финал В;
  • 16:26 — Смешанная командная эстафета. Финал А.

7 февраля

  • 14:30 — Женщины. 500 м. Четвертьфиналы;
  • 14:44 — Мужчины. 1000 м. Четвертьфиналы;
  • 15:13 — Женщины. 500 м. Полуфиналы;
  • 15:20 — Мужчины. 1000 м. Полуфиналы;
  • 15:41 — Женщины. 500 м. Финал В;
  • 15:46 — Женщины. 500 м. Финал А;
  • 15:52 — Мужчины. 1000 м. Финал В;
  • 15:58 — Мужчины. 1000 м. Финал А.

9 февраля

  • 14:00 — Мужчины. 1500 м. Четвертьфиналы;
  • 14:44 — Женщины. 1000 м. Раунды;
  • 15:29 — Мужчины. 1500 м. Полуфиналы;
  • 15:44 — Женщины. Эстафета 3000 м. Полуфиналы;
  • 16:13 — Мужчины. 1500 м. Финал В;
  • 16:20 — Мужчины. 1500 м. Финал А.

11 февраля

  • 14:00 — Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы;
  • 14:18 — Мужчины. 500 м. Раунды;
  • 14:55 — Женщины. 1000 м. Полуфиналы;
  • 15:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфиналы;
  • 15:37 — Женщины. 1000 м. Финал В;
  • 15:43 — Женщины. 1000 м. Финал А.

13 февраля

  • 14:00 — Мужчины. 400 м. Четвертьфиналы;
  • 14:27 — Мужчины. 500 м. Полуфиналы;
  • 14:35 — Женщины. Эстафета 3000 м. Финал В;
  • 14:44 — Женщины. Эстафета 3000 м. Финал А;
  • 15:09 — Мужчины. 500 м. Финал В;
  • 15:14 — Мужчины. 500 м. Финал А.

16 февраля

  • 14:30 — Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы;
  • 15:15 — Женщины. 1500 м. Полуфиналы;
  • 15:32 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В;
  • 15:44 — Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А;
  • 16:11 — Женщины. 1500 м. Финал В;
  • 15:18 — Женщины. 1500 м. Финал А.

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде

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