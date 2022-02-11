Олимпиада 2022, шорт-трек: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Соревнования по шорт-треку стартуют 5 февраля на Столичном крытом стадионе. В первый же день будет разыграно олимпийское золото в смешанной командной эстафете. Всего спортсмены разыграют девять комплектов наград. Российские мастера шорт-трека выступят во всех дисциплинах. Пусть со времен Сочи и побед Виктора Ана уже сменилось поколение, но на их успехи мы рассчитываем.

Трансляции соревнований по шорт-треку покажут бесплатные российские телеканалы. За прямыми эфирами нужно будет следить на каналах «Матч ТВ». Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

7 февраля

14:25 — женщины, 500 м Мужчины, 1500 м. («Матч! Страна»)

14:45 — мужчины, 1500 м («Матч! Страна»)

15:13 — женщины, 500 м, полуфиналы («Матч! Страна»)

15:20 — мужчины, 1500 м, полуфиналы («Матч! Страна»)

15:41 — женщины, 500 м, финал В («Матч! Страна»)

15:46 — женщины, 500 м, финал А («Матч! Страна»)

15:52 — мужчины, 1500 м, финал В («Матч! Страна»)

15:58 — мужчины, 1500 м, финал А («Матч! Страна»)

9 февраля

13:55 — Шорт-трек. Мужчины, 1500 м, четвертьфиналы («Матч! Страна»)

15:30 — Шорт-трек. Мужчины, 1500 м, полуфиналы («Матч! Страна»)

15:45 — Шорт-трек. Женщины, 3000 м, эстафета, полуфиналы («Матч! Страна»)

16:20 — Шорт-трек. Мужчины, 1500 м, финал («Матч! Страна»)

11 февраля

14:00 — женщины, 1000 м, четвертьфиналы («Матч ТВ»)

14:18 — мужчины, 500 м, раунды («Матч ТВ»)

14:55 — женщины, 1000 м, полуфиналы («Матч ТВ»)

15:04 — мужчины, эстафета, 5000 м, полуфиналы («Матч ТВ»)

15:37 — женщины, 1000 м, финал В («Матч ТВ»)

15:43 — женщины, 1000 м, финал А («Матч ТВ»)

13 февраля

14:00 — мужчины, 500 м, четвертьфиналы («Матч! Арена»)

14:27 — мужчины, 500 м, полуфиналы («Матч! Арена»)

14:35 — женщины, 3000 м, эстафета, финал В («Матч! Арена»)

14:44 — женщины, 3000 м, эстафета, финал А («Матч! Арена»)

15:09 — мужчины, 500 м, финал В («Матч! Арена»)

15:14 — мужчины, 500 м, финал А («Матч! Арена»)

Игра: вы – судья фотофиниша. Определите, кто из шорт-трекистов приехал первым