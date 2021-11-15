«Надежды на то, что мы сможем вылететь на Кубок мира, призрачны». Сборная России по конькобежному спорту не получила разрешение на въезд в США

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала ситуацию с российскими спортсменами, которые не могут попасть в США из-за отсутствия разрешения на въезд.

С 4 по 6 декабря в Солт-Лейк-Сити пройдет этап Кубка мира по конькобежному спорту. Команда должна была вылететь в США в понедельник, но не получила соответствующее разрешение, которое необходимо для спортсменов, не привитых одобренными ВОЗ вакцинами. Сейчас сборная находится в Амстердаме.

«Мы получили ответ от оргкомитета. Решения по нашему вопросу пока нет, и так как из-за Дня благодарения остается всего один рабочий день в США, нам рекомендовали вылететь в Россию и уже там ждать решения. Ребята едут в Коломну, чтобы там тренироваться, надежды на то, что мы сможем вылететь на Кубок мира в Солт-Лейке, призрачны.

В случае, если мы не сможем вылететь в США, планируем обратиться во все возможные международные инстанции, так как нас лишают возможности наравне с другими сборными отобраться на Олимпийские игры. Существуют определенные квалификационные нормативы, а в Солт-Лейке каток на «высоте». Там результаты значительно быстрее.

Мы живем в новой реальности с пандемией, политическая подоплека есть во всей ситуации с правилами въезда в любую страну прямо сейчас. Но в нашей ситуации, с нашим въездом в США мы скорее видим недоработку оргкомитета и Международного союза конькобежцев», – заявила Барышева.