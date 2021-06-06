Журова о хоккейных матчах с участием Путина: «Это нельзя показывать. Можно – моменты голов, но весь матч не надо»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Sports.ru Политика YouTube Коньки/шорт-трек

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила хоккейные навыки Владимира Путина.

Ты как вице-президент любительской Лиги женского хоккея оцени игру нашего президента.

– Обычный любитель. Простой абсолютно.

Ну а вот эти все матчи...

– Это нельзя показывать. Можно – моменты голов, но весь матч не надо. Я рада, что люди такого возраста начинают играть в хоккей, начинают заниматься спортом – это круто!

Нет, понятно, это круто, но когда перед ним защитники расступаются – это не круто.

– Иначе никто не забьет. Ни один любитель не забьет профессиональному вратарю и не пройдет профессионального защитника. Никогда! Если любители играют с профессионалами вместе – это невозможно. Вратарь должен сделать финт ушами, чтобы не поймать шайбу. Зрители хотят больше шайб, больше эмоций, поэтому это нормальная практика, – сказала Журова в интервью Sports.ru.

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