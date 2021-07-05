Федор Тютин: «Я больше знаю о России, чем зомби, смотрящие российское ТВ. Русским вдалбливают, что все вокруг враги. Чушь»

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Бывший защитник сборной России Федор Тютин рассказал о том, что стал больше следить за происходящим в стране после завершения карьеры.

– Любимый прием пропагандистов: вы здесь не живете, а значит не имеете права критиковать. Когда вы последний раз были в России?

– Летом 2016 года. Хотели приехать с семьей как раз перед тем, как случилась пандемия коронавируса. Но по понятным причинам пришлось все отменить.

После того как закончил играть, я стал гораздо больше следить за тем, что происходит в нашей стране. Я общаюсь с друзьями, изучаю прессу, смотрю YouTube.

В 2021 году для того, чтобы понимать процессы и реальное положение дел, не обязательно непременно быть на месте событий. Уверен, что я больше знаю о России, чем те зомби, которые смотрят российское ТВ.

А как может быть иначе, если риторику «А что у вас?» использует даже наш президент? Например, как на недавней встрече с Байденом в Женеве. С него все и начинается.

Потом по телевизору пропагандисты точно также обсуждают Америку вместо того, чтобы разбираться в своих проблемах. А если в США включить каналы, то о России вы мало чего услышите.

Здесь занимаются собственными проблемами и, по большому счету, мало кого волнует, что происходит у нас. Русским людям вдалбливают, что все вокруг враги и их ненавидят. Чушь это, – сказал Тютин.

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