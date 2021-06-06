Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением по вопросу Крыма.

– Я всегда считала, что люди, которые живут в Крыму, ассоциируют себя с Россией. Я ездила в Крым, когда он еще был Украиной. Там люди говорили на русском. Представляете, что было бы в Крыму, когда русский язык запрещают, а русских не относят даже к малым народам...

– Как сейчас дела в Крыму?

– Могу сказать, что все рейтинги социологические, которые сейчас есть, показывают, что там более довольны, чем, например, люди в Сибири.

– Существуют же другое мнение о том, что инфраструктура не развита, что по прошествии двух лет...

– Нет, во-первых, «инфраструктура не развита» – это вопрос к Украине. Люди хотели быть с Россией, потому что понимали, что их просто забыли. Инфраструктура не строится за один год, даже за пять лет.

– Когда прошло 2 года, ты сказала, что за год ничего невозможно изменить, наверно, я соглашусь. Но, по-моему, прошло 2 года как раз тогда, когда приехал Медведев и сказал: «Денег нет, но вы держитесь».

– Ну, слушайте, в Крым все равно достаточно много денег было вложено. И, наверное, пандемия сыграла свою роль. Потому что люди едут туда отдыхать, а это самое важное. Они боялись того, что потоки туристические, которые были с Украины, они действительно снизились до нет, что из России не будет людей. Потому что людей тоже надо приучить, чтобы они ездили именно сюда. Поэтому сейчас я считаю, что туристов едет даже излишним много.

– Все вот эти вопросы: СберБанк, сотовые операторы и так далее...

– Оно же работает, там же нет такого, что люди остались без денег...

– Ну нет такого ощущения, что мы что-то не тянем, не справляемся?

– Просто есть моменты, когда бизнес боится санкций и не заходит так, как хотел бы зайти. Но это не вопрос к Крыму, это вопрос к тем, кто санкции эти к нам применяет. И намного больше можно было бы сделать, если бы не было тех самых санкций. И в той же инфраструктуре, и в тех же интересных проектах, и в строительстве отелей мирового уровня. Поэтому это вопрос неоднозначный. Если бы этого не было, то Крым бы развивался еще быстрее. А с водой что творится? Это же Украина делает. Придется строить что-то, чтобы люди не остались без воды, – сказала Журова в интервью .ru.