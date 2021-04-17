Светлана Журова победила на праймериз «Единой России» в Ленинградской области, Владимир Драчев занял 2-е место

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту победила на праймериз «Единой России».

Журова, которая является депутатом Госдумы с 2007 года, баллотировалась по Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области. За нее было отдано 61712 голосов.

Второе место в этом же округе занял четырехкратный чемпион мира по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Он набрал 12368 голосов.

Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре этого года, утвердят 19 июня.

«Я благодарна всем, кто меня поддержал! Это жители моего родного Кировского района, где я родилась и выросла, и Всеволожского, в котором я живу. Отдельное спасибо жителям еще двух районов: Выборгского и Приозерского.

Все четыре района теперь входят в мой одномандатный округ, так как я приняла решение выдвигаться именно по 111-му округу в Государственную Думу.

На днях я запускаю еще дополнительную онлайн-приемную. В приемную вы сможете направить не только свое обращение, но и предложить свои инициативы! Будет много нового и интересного, нам предстоит большая совместная работа, и я надеюсь, что вы много, что мне подскажите и мы вместе это реализуем.

Вперед за работу! И еще раз спасибо за поддержку!» – написала Журова в инстаграме.

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