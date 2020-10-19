Журова об идее дать Хабибу звание Героя России: «Я не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да»

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Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение присвоить звание Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Звания удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда.

Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб – выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много.

Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», – сказала Журова.

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