Журова об идее дать Хабибу звание Героя России: «Я не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение присвоить звание Героя России чемпиону в легком весе .

«Звания удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда.

Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб – выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много.

Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», – сказала Журова.

Депутат Госдумы попросил Путина дать Хабибу звание Героя РФ: «Уверен, большинство граждан поддержат»