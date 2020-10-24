Орлов об идее дать Хабибу звание Героя России: «Таких спортсменов у нас 100. Ты герой, если спас человека»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал предложение присвоить чемпиону в легком весе звание Героя Российской Федерации.

«Хабиб – спортсмен. Он молодец, что выиграл 29 боев. Но таких спортсменов у нас сразу найдется человек сто. Кто-то выиграл три золотые олимпийские медали, а то и пять. Я был и против того, что футболистам дали заслуженных мастеров спорта. Для меня это обычная победа спортсмена. Будет следующее соревнование, он может проиграть. И что тогда делать?

Не надо вообще обсуждать звания. Вот мы играем в футбол – заслуженные мастера спорта России против незаслуженных мастеров спорта Германии. Если ты спас человека, то ты герой. Но если ты выиграл спортивное состязание, то сделал то, что должен делать», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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