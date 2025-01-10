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Захар Петров об Олимпиаде: «В Париже сразу поразила организация. Сами соревнования – очень классные, такого ажиотажа я не видел никогда»

Захар Петров заявил, что его поразила организация Олимпиады-2024 в Париже.

Российский каноист выступал на соревнованиях в нейтральном статусе. Он дважды занял четвертое место: в одиночках, а также в двойках – в паре с Алексеем Коровашковым.

«Сесть в двойку после истории с Мишей (Павловым, которого не допустили до отбора на Олимпиаду – Спортсу’’) предложил Леша Коровашков. «Лицензия у нас есть, надо топить до конца».

Когда попробовали первый раз, подумал: «Не, это совсем фигня, надо настраиваться на одиночку». Он гребет слева, я слева – ну куда? Однако мы ходили каждый день – и получалось все лучше. Через 2 недели показывали на отрезках приличное время. Стало ясно: можем цепляться и здесь.

В Париже сразу поразила организация. Встречали прямо с самолета, повели на отдельную стойку – без очередей, забрали багаж, отвели в автомобиль, который специально нас ждал, в деревне тоже тепло встретили – все показали, рассказали.

Сами соревнования – очень классные. Такого ажиотажа я не видел никогда. Трибуны переполненные – просто шок был. Мы сделали все что могли, но получилось два четвертых места. 

Еще на разминке видел немцев. У них куча оборудования, велосипеды – специальная фура под это все. И мы с Алексеем с портфелями… Но я бы не сказал, что из-за этого остались без медалей. В деревне был массажист, а вода для всех одинаковая. Меня расклады устраивали.

Куда больше повлияла погода. Вот тут не повезло. Когда правый ветер, тем, кто слева – тяжелее. А мы – оба слева. Отдали что могли. Стали четвертыми, обидно, но я даже не знаю, что еще можно было сделать», – рассказал Петров Спортсу’’.

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью со спортсменом года по версии Губерниева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Михаил Павлов
logoАлексей Коровашков
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
logoЗахар Петров
logoОлимпиада-2024
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