«Давайте уже перестанем быть маменькиными сыночками». Губерниев пожелал спортсменам стать самостоятельнее в новом году

Дмитрий Губерниев пожелал спортсменам стать более самостоятельными в новом году.

«Я хотел бы пожелать спортсменам не плыть по течению, а быть гораздо более самостоятельными. Когда я говорю, что Захар Петров – лучший спортсмен страны, вместе с ним, конечно, это может быть и Мирон Лифинцев, и Илья Бородин, и тот же Сергей Бобровский, но Захар Петров, он выпил эту чашу до дна.

Он сразу сказал, что «я буду оформлять статус», он столкнулся с сопротивлением, когда его предателем называли некоторые, даже члены сборной команды России. Его родители получали от соседей в Рязанской области обратную связь – дескать, что это ваш предатель на Олимпиаду собрался. Люди, которые начитались всякой дряни и насмотрелись. И Захар Петров сказал: «Это мой выбор, это президент РФ мне сказал, что спортсмены должны принять решение, а не кто-то другой».

Поэтому я хочу в новом году спортсменам пожелать: друзья, давайте уже перестанем быть маменькиными сыночками и будем более самостоятельными с точки зрения профессионализма. Это касается очень многих вопросов. А в целом хочу пожелать возвращения, продолжать прислушиваться к себе, прежде всего спортсменам и тренерам, поменьше обращать внимания на взгляды со стороны, особенно когда они косые.

И верить, что все будет нормально. Мы – большая страна, у нас замечательные болельщики, мы преданы спорту. И я как советник министра спорта и комментатор Дима Губерниев продолжу защищать интересы спортсменов и спорта российского. На меня они всегда могут рассчитывать», – отметил спортивный комментатор Губерниев .