  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Каноист Петров: «Я люблю Россию и хочу выступать за свою страну. Моя следующая цель – медаль на Олимпиаде-2028»
0

Каноист Петров: «Я люблю Россию и хочу выступать за свою страну. Моя следующая цель – медаль на Олимпиаде-2028»

Российский каноист Захар Петров заявил, что не думает о смене гражданства.

Петрову 22 года, он трехкратный чемпион мира. 20 ноября ему вручили золото ЧМ, которое ранее присудили по итогам апелляции.

– Впечатления от церемонии награждения самые положительные. Я впервые участвовал в таком мероприятии. Был безумно рад, что меня награждал именно министр спорта России (Михаил Дегтярев – Спортс’‘). Это большая честь – получить медаль из его рук.

– Российский байдарочник Олег Гусев недавно рассказал о том, как сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Германии. Вы не задумывались об этом?

– У меня нет мыслей о смене гражданства. Я люблю Россию и хочу выступать за свою страну. Моя следующая цель – медаль на Олимпиаде 2028 года. Буду усердно готовиться, чтобы выступить еще лучше, чем на Играх в Париже, – ответил Петров.

На Олимпиаде-2024 в столице Франции российский каноист дважды занял четвертое место – в двойках на дистанции 500 м и одиночках на 1000 м.

Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2024
logoсборная России
Олег Гусев
logoЗахар Петров
logoсборная Германии
гребля на байдарках и каноэ
Министерство спорта России
logoЛос-Анджелес-2028
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»
10215 ноября, 15:54
Каноист Петров о нейтральном статусе: «Я долго думал и подписал документы. Другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!»
419 октября, 13:58
Дегтярев о россиянах на Олимпиаде-2028 в США: «Если спортсмены получат возможность соревноваться, не вижу препятствий, чтобы не ехать»
209 октября, 06:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Захар Петров: «Буду стараться показывать наиболее типичные финиши. Но мой финиш на чемпионате мира войдет в историю»
вчера, 14:49
Каноисту Захару Петрову вручили золото чемпионата мира
120 ноября, 19:40
Россиянку Исхакову переизбрали в комитет Международной федерации каноэ, но сразу после этого отстранили
9 ноября, 14:47
Губерниев о золоте каноиста Петрова: «Блестящая победа нашей спортивной дипломатии. Невозможно было представить, что во время санкций реален такой большой успех»
7 ноября, 16:40
Международная федерация каноэ передала россиянину Петрову золото, которое он выиграл на ЧМ в Самарканде
17 ноября, 13:54
Евгений Архипов: «Решение об объединении федераций считаю правильным. Мы сделаем его комфортным как для слалома, так и для гребли на байдарках и каноэ»
31 ноября, 16:22
Объединение двух федераций по гребным видам спорта запланировано на 1 декабря
1 ноября, 12:53
Президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш переизбран на новый срок
1 ноября, 09:38
63 россиянина выступят на ЧМ по гребле на «лодках-драконах» на Филиппинах
31 октября, 11:20
Россиянку Исхакову выдвинули в члены одного из комитетов Международной федерации каноэ
30 октября, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
12 ноября, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»
229 июня 2023, 18:50