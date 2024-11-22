Каноист Петров: «Я люблю Россию и хочу выступать за свою страну. Моя следующая цель – медаль на Олимпиаде-2028»
Петрову 22 года, он трехкратный чемпион мира. 20 ноября ему вручили золото ЧМ, которое ранее присудили по итогам апелляции.
– Впечатления от церемонии награждения самые положительные. Я впервые участвовал в таком мероприятии. Был безумно рад, что меня награждал именно министр спорта России (Михаил Дегтярев – Спортс’‘). Это большая честь – получить медаль из его рук.
– Российский байдарочник Олег Гусев недавно рассказал о том, как сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Германии. Вы не задумывались об этом?
– У меня нет мыслей о смене гражданства. Я люблю Россию и хочу выступать за свою страну. Моя следующая цель – медаль на Олимпиаде 2028 года. Буду усердно готовиться, чтобы выступить еще лучше, чем на Играх в Париже, – ответил Петров.
На Олимпиаде-2024 в столице Франции российский каноист дважды занял четвертое место – в двойках на дистанции 500 м и одиночках на 1000 м.
Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули
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