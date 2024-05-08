Губерниев сообщил, что российского каноиста Павлова не допустили до отбора на Олимпиаду из-за лайков в соцсетях

Теги гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Губерниев сборная России Иван Штыль Париж-2024 Алексей Коровашков Михаил Павлов Спорт-Экспресс Гребля

Российского гребца Михаила Павлова не допустили до отбора на Олимпиаду.

Об этом рассказал Дмитрий Губерниев. 

Сегодня россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали лицензию на Игры-2024 на дистанции 500 м. 

«Перед квалификацией случилась история. Одного из ребят отстранили за лайки в соцсетях, что-то не понравилось. Его сняли в последний момент. Это Миша Павлов.

Должна была другая команда выступать, Коровашков – Штыль в последний момент приехали. Там следят за всем, конечно, не дают аккредитации, связывают по рукам и ногам, но даже в этой ситуации Коровашков и Штыль блестяще готовы! Надо ехать в Париж и доказывать свою силу. Они огромные молодцы.

Ребята уже олимпийские призеры, теперь надо выигрывать. Все для этого есть. Ребята прошли нейтральный статус, да, сложно, но надо ехать и сражаться!» — сказал Губерниев.

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6 комментариев
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В каких соцсетях? Если во вражеских, то почему сами такого не отстранили?
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Порой нужно читать, что прилагается в качестве комментария к фото у аккаунта, на который подписан, либо у записи в ленте, а это подавляющее большинство упускает, особенно спортики. Потом оказывается, что лайкали пост с фото, как советские военные над Рейхстагом флаг водружали, а в качестве подписи к этому фото речь идёт про события нынешних дней и соседнюю страну. Сам видел лайки от российских спортсменов под подобными записями. Обученные люди, работающие за денюжку, вообще без проблем такие вещи будут выявлять.
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А зачем ты его лайкал, Дима? 🙂
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Греби отсюда Дима.
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