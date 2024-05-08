Губерниев сообщил, что российского каноиста Павлова не допустили до отбора на Олимпиаду из-за лайков в соцсетях

Российского гребца Михаила Павлова не допустили до отбора на Олимпиаду.

Об этом рассказал Дмитрий Губерниев.

Сегодня россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали лицензию на Игры-2024 на дистанции 500 м.

«Перед квалификацией случилась история. Одного из ребят отстранили за лайки в соцсетях, что-то не понравилось. Его сняли в последний момент. Это Миша Павлов.

Должна была другая команда выступать, Коровашков – Штыль в последний момент приехали. Там следят за всем, конечно, не дают аккредитации, связывают по рукам и ногам, но даже в этой ситуации Коровашков и Штыль блестяще готовы! Надо ехать в Париж и доказывать свою силу. Они огромные молодцы.

Ребята уже олимпийские призеры, теперь надо выигрывать. Все для этого есть. Ребята прошли нейтральный статус, да, сложно, но надо ехать и сражаться!» — сказал Губерниев.