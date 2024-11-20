Каноисту Захару Петрову вручили золото чемпионата мира
Награду спортсмену вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Петров выиграл золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде, который проходил с 23 по 25 августа.
На дистанции 500 метров россиянин упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.
По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.
Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF), и она была удовлетворена.
Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули
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