Каноисту Захару Петрову вручили золото чемпионата мира

Российский каноист Захар Петров получил золото чемпионата мира.

Награду спортсмену вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Петров выиграл золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде, который проходил с 23 по 25 августа.

На дистанции 500 метров россиянин упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF), и она была удовлетворена.

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