Международная федерация каноэ передала россиянину Петрову золото, которое он выиграл на ЧМ в Самарканде
Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.
На дистанции 500 метров Захар Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.
По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.
Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF), и она была удовлетворена.
«На конгрессе в Анталье сотрудники Международной федерации каноэ, как и обещали ранее, передали мне золотую медаль Захара Петрова, которую он завоевал на чемпионате мира в Самарканде, но не получил сразу, так как в тот момент мы подавали апелляцию на результат финала.
Позднее мы наградим Петрова в торжественной обстановке и вручим ему долгожданную медаль», — сказала Исхакова.
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