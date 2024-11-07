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Международная федерация каноэ передала россиянину Петрову золото, которое он выиграл на ЧМ в Самарканде

Международная федерация каноэ передала России завоеванное Петровым золото ЧМ.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.

На дистанции 500 метров Захар Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF), и она была удовлетворена.

«На конгрессе в Анталье сотрудники Международной федерации каноэ, как и обещали ранее, передали мне золотую медаль Захара Петрова, которую он завоевал на чемпионате мира в Самарканде, но не получил сразу, так как в тот момент мы подавали апелляцию на результат финала.

Позднее мы наградим Петрова в торжественной обстановке и вручим ему долгожданную медаль», — сказала Исхакова. 

Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули

Опубликовала: Мария Величко
гребля на байдарках и каноэ
logoсборная России
чемпионат мира
ICF (International Canoe Federation)
Елена Исхакова
logoЗахар Петров
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