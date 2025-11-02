0

Шесть российских гребцов получили нейтральный статус

Шесть российских гребцов получили нейтральный статус.

Международная федерация каноэ (ICF) в октябре присвоила нейтральный статус шестерым российским спортсменам.

Нейтральный статус получили Анастасия Ганина, Вячеслав Касьянов, Павел Котов, Маргарита Нуриахметова, Татьяна Шабаева и Елена Симонова.

Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус более чем 500 гребцам из России и Белоруссии.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
сборная России жен
Павел Котов
Анастасия Ганина
гребля на байдарках и каноэ
logoсборная России
ICF (International Canoe Federation)
