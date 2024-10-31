63 россиянина выступят на ЧМ по гребле на «лодках-драконах» на Филиппинах
63 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по гребле на лодках класса «Дракон» на Филиппинах.
Соревнования пройдут с 31 октября по 3 ноября в Пуэрто-Принсесе. Ожидается участие около 1400 спортсменов из 24 стран.
«На чемпионате мира выступят четыре российские команды: «Шторм», «Ракета», «Патрокл клаб» и «Русские драконы».
Всего на Филиппины отправились 63 спортсмена из России, все они имеют нейтральный статус», – сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).
ЧМ по гребле на «лодках-драконах» входит в календарь Международной федерации каноэ (ICF).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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