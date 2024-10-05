Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули

Золото чемпионата мира в гребле на каноэ – непостоянная награда. Россиянин Захар Петров уже несколько раз становился чемпионом одного заезда. Все из-за неоднозначного финиша – Петров выпал из лодки.

Награду то отбирали, то возвращали. Спустя полтора месяца Захарова снова признали победителем.

После Олимпиады в Париже Петров приехал на чемпионат мира в Самарканд. Два четвертых места на Играх только усилили мотивацию – и Захар подошел к турниру в отличной форме. На его счету сразу несколько побед: в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров, в смешанных четверках на 500 метров.

«Несколько» – лучшее определение для количества наград Петрова, потому что еще одну победу ставили под сомнение уже несколько раз.

Дело в том, что в финале одиночек на 500 м Захар показал лучшее время. Вот только каноэ финишировало без него – в самом конце заезда Петров выпал из лодки (видео ).

«Ни на каких глобальных соревнованиях я раньше не переворачивался, но из-за неблагоприятных погодных условий в Самарканде случился этот переворот. Редкость для профессионального спортсмена», – удивлялся он.

Как развивались события?

25 августа

Сразу после финиша: На первой строчке в графике появилась фамилия Петрова. Так как лодка пересекла финишную черту, то результат автоматически засчитали.

Через несколько минут после финиша: Таблицу скорректировали – после совещания судьи пришли к выводу, что такой финиш нарушил правила. Петров переместился на последнюю строчку – без времени, но с пометкой did not finish – не финишировал. Золото перешло Сергею Тарновскому из Молдавии.

Через 2 часа после финиша: Российская команда подала протест. После пересмотра повтора Петрову присудили золото. Финиш в гребле считается по носу лодки. Когда каноэ Захара пересекало черту, он фактически еще был в лодке (или какая-то его часть).

Через 3 часа после финиша: Результаты опять пересмотрели и золото у Петрова отобрали – уже во второй раз за день. Тарновский снова оказался чемпионом.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова объяснила, что вообще происходит:

«Сначала нам удалось вернуть золото. Сперва решение было, что он перевернулся до финишной линии, мы на это подали протест в комитет соревнований.

Они его не удовлетворили на основании правил. Мы имели право подать далее протест к жюри на решение комитета, мы подали. Жюри удовлетворило наш запрос, результаты поменяли, Захар стал первым.

После этого четыре страны еще раз написали протест на решение жюри. Но на основании правил ICF решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято».

10 сентября: Российская сторона отправила апелляцию в Международную федерацию каноэ – ее можно было подать в течение 30 дней после аннулирования результата Петрова.

4 октября: Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию – Петрову вернули медаль. Через 40 дней после финала! На сайте турнира результаты пока не обновились , но в России уже празднуют:

«Это наша общая победа, не только Петрова и федерации, но и всей страны. Это большой успех для всех нас, у России и Петрова третья золотая медаль чемпионата мира, справедливость восторжествовала.

Награждать Захара будем в России, в торжественной обстановке вручим ему золотую медаль, которую нам передадут коллеги из ICF», – глава федерации Евгений Архипов рад.

Как и сам Петров:

«Мне передали информацию, и, конечно, я был очень рад, эмоции просто зашкаливают. Я надеялся, что мою золотую медаль оспорят, и так получилось, что довели дело до конца и мне присвоили эту золотую медаль».

Теперь он трехкратный чемпион мира. Окончательно?

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

Фото: East News /BERTRAND GUAY; instagram.com/kcf.md ; РИА Новости /Виталий Белоусов