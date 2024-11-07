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Губерниев о золоте каноиста Петрова: «Блестящая победа нашей спортивной дипломатии. Невозможно было представить, что во время санкций реален такой большой успех»

Дмитрий Петров назвал золото российского каноиста победой спортивной дипломатии.

Ранее Международная федерация каноэ (ICF) передала россиянину Захару Петрову золотую медаль, которую он выиграл в августе на чемпионате мира-2024 в Самарканде.

На дистанции 500 метров Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского. Позже российская сторона направила апелляцию в ICF, и она была удовлетворена.

«Это блестящая победа нашей спортивной дипломатии. Я поздравляю Захара Петрова, нашу федерацию, всех нас с великолепной работой по отстаиванию интересов российского спорта и отдельных российских спортсменов.

Невозможно было представить, что в нынешнее время санкций реален такой большой дипломатический успех. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) добилась этой победы, молодцы!

Команда главы ВФГБК Евгения Архипова и генерального секретаря Елены Исхаковой работает очень здорово. Эта команда и должна возглавлять федерацию дальше. Люди поддерживают своих спортсменов на деле, проводят блестящие соревнования, они на своих местах. Происходящее в нашей гребле вызывает гордость», – сказал комментатор Губерниев.

Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoДмитрий Губерниев
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
Евгений Архипов
logoсборная России
чемпионат мира
ICF (International Canoe Federation)
Елена Исхакова
logoЗахар Петров
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