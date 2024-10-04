Каноист Петров о возврате золота ЧМ: «Очень рад, эмоции просто зашкаливают. Довели дело до конца, спасибо людям, которые боролись»

Каноист Захар Петров поделился эмоциями от возврата золотой медали ЧМ.

На дистанции 500 метров россиянин упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF). Сегодня стало известно, что апелляцию удовлетворили.

«Мне передали информацию, и, конечно, я был очень рад, эмоции просто зашкаливают. Я надеялся, что мою золотую медаль оспорят, и так получилось, что довели дело до конца и мне присвоили эту золотую медаль.

Ни на каких глобальных соревнованиях я раньше не переворачивался, но из-за неблагоприятных погодных условий в Самарканде случился этот переворот. Редкость для профессионального спортсмена.

Хочу сказать большое спасибо Елене Исхаковой – она боролась за мою золотую медаль. Хочу выразить большую благодарность, рад, что в команде есть такие люди, которые будут доводить дело до конца и бороться за каждую медаль нашего спортсмена», – сказал Петров.

Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира-2024