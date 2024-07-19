Депутат Свищев: «Кто хочет – пусть смотрит Олимпиаду на сайте МОК, но покупать права на трансляцию мы не будем»

Теги телевидение МОК Государственная дума Дмитрий Свищев интернет Олимпиада-2024 Политика ТАСС Гребля

Депутат Свищев объяснил, почему в России не покажут Олимпийские игры-2024.

На данный момент ни один российских вещатель не объявил, что будет транслировать Игры. Они пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Однако пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что жители России смогут увидеть Игры на официальном сайте организации.

«Покупка прав на показ Игр стала бы финансированием МОК, который сейчас крайне негативно относится к России, мы видим лишь русофобию с их стороны.

Сложилось ощущение, что МОК не заинтересован в развитии международных отношений с нами. Кто хочет – пусть смотрит Игры на сайте МОК, но покупать права на трансляцию Олимпиады мы не будем.

Пока антироссийская риторика не сойдет на нет, ни о каких отношениях с МОК нельзя говорить», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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48 комментариев
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Кто мы-то, разве депутаты покупают права на трансляцию Олимпиады?
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Свищев да заткнись ты уже.Да буду смотреть трансляцию на сайте МОК.
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Ответ Пнин
Кто мы-то, разве депутаты покупают права на трансляцию Олимпиады?
Ну они эти деньги своими считают. Уже в голове потратили
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Ответ bukvoed33
Свищев да заткнись ты уже.Да буду смотреть трансляцию на сайте МОК.
На этот случай Свищев позаботится о "замедлении" сайта МОК на территории РФ
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Хорошо прикрываться местоимением "Мы". Ты от своего имени говори. Будто свои деньги башляешь за трансляцию.
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Правильно, за эти деньги можно домик в нате купить и на сотню шаманов останется
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Ответ bukvoed33
Комментарий удален модератором
Ну вот правда, к чему ты это написал? Свищева позлить? Ему на тебя нас рать. Это комплексы
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Ответ Александр Орлов
Ну вот правда, к чему ты это написал? Свищева позлить? Ему на тебя нас рать. Это комплексы
Я так понимаю,что Свищев это ты?! 🎃
Ахаха
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Ответ bukvoed33
Свищев да заткнись ты уже.Да буду смотреть трансляцию на сайте МОК.
Так он про это и сказал- хочешь смотри на сайте МОК.
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Ответ Валерий З.
Депутаты выделяют средства на финансирование государственных телеканалов.
Депутаты у нас только воруют, очень глубоко берут за щеку у одного там персонажа, запрещают все на свете (чаще всего прикрываясь детьми) и очень громко кричат ни о чем. Больше они ничего не делают.
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Ответ Пнин
Кто мы-то, разве депутаты покупают права на трансляцию Олимпиады?
Под словом "мы" имеется в виду "Россия".
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Лучше оплатим из госбюджета депутата Свищева, Журову и прочих
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Ответ Savardus
Депутаты у нас только воруют, очень глубоко берут за щеку у одного там персонажа, запрещают все на свете (чаще всего прикрываясь детьми) и очень громко кричат ни о чем. Больше они ничего не делают.
как мы выжили то при таком управлении? 🤔
ты хоть когда пишешь, не преувеличивай в энное количество раз, смешно выглядит 🤡
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Ответ Александр Орлов
Ну вот правда, к чему ты это написал? Свищева позлить? Ему на тебя нас рать. Это комплексы
это комплексы и отсталость 🤷‍♂️
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Ответ Заваз
Ни что и когда, а где, хочешь - смотри на канале МОК, никто не запрещает.
Вот и МОК пускай повестки рассылает, на грёбаную недовойну,а не депутаты и военкоматы.Акуевшие
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Ответ bukvoed33
Почему решает депутат за меня,что и когда мне смотреть?Депутат собственник моей жизни?Не нравится смотреть игры,не включайте телевизор на спортивном канале.А я хочу смотреть Олимпийские игры. Вся Москва в Эскалэйдах и Теслах утопает,а Америка их главный враг.Обсмеяться просто.Дурачьё
Ни что и когда, а где, хочешь - смотри на канале МОК, никто не запрещает.
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Ответ Заваз
Нет там ничего про ненормальность, сказано если интересно - найдешь где посмотреть, раньше многим было интересно, вот и показывали на всех каналах, я сам смотрел условные прыжки на батуте и стрельбу из лука каждые четыре года, ни чаще, а сейчас зачем мне это, на кого смотреть, за кого болеть?
Почему решает депутат за меня,что и когда мне смотреть?Депутат собственник моей жизни?Не нравится смотреть игры,не включайте телевизор на спортивном канале.А я хочу смотреть Олимпийские игры.
Вся Москва в Эскалэйдах и Теслах утопает,а Америка их главный враг.Обсмеяться просто.Дурачьё
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Ответ Dolard
Дело в том, что МОК негативно относится не к России, а к таким, с позволения сказать, деятелям как Свищев. Так что это не антироссийская риторика, а скорее антисвищевская риторика.
А Россию МОК любит, сильно очень, нет сомнений.
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Ответ Заваз
А Россию МОК любит, сильно очень, нет сомнений.
А кто тебе сказал, что МОК должен вообще кого-то любить? Ну-ка, живо отвечай!
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Ответ Viks
«Покупка прав на показ Игр стала бы финансированием МОК --- Чушь безграмотная. МОК продал права на вещание оптом более года назад и деньги УЖЕ получил.
та ты всё знаешь, всезнайка 🤦‍♂️🤡
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Ответ Александр Орлов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ bukvoed33
Свищев да заткнись ты уже.Да буду смотреть трансляцию на сайте МОК.
Комментарий удален модератором
Свищев отрывается последние месяцы во главе комитета по спорту. После выборов в сентябре его сменить экс-министр Матыцин, новый депутат от Брянской области
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ИдиЁты во власти мечтают наказать МОК (который год назад оптом продал права и получил деньги), а по факту накажут народ, лишив Зрелища. И тогда народ может вспомнить о Хлебе...
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Ну спасибо за разрешение😀
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Свищев на Первом канале работает или на Матч? Он говорит "мы" за каналы? --- Дума точно не будет покупать права на вещание олимпиады у российского бизнеса.
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«Покупка прав на показ Игр стала бы финансированием МОК --- Чушь безграмотная. МОК продал права на вещание оптом более года назад и деньги УЖЕ получил.
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Дело в том, что МОК негативно относится не к России, а к таким, с позволения сказать, деятелям как Свищев. Так что это не антироссийская риторика, а скорее антисвищевская риторика.
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,,Покупать права показа мы не будем,,- как будто Свищ из своего депутатского кармана платить собрался 🤡
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Кто-нибудь скажет этому фанфарону что он получает в Думе зарплату из Бюджетных денег и никаких своих денег у депутатов нет. Ну кроме сворованных.
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