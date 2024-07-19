Депутат Свищев: «Кто хочет – пусть смотрит Олимпиаду на сайте МОК, но покупать права на трансляцию мы не будем»
Депутат Свищев объяснил, почему в России не покажут Олимпийские игры-2024.
На данный момент ни один российских вещатель не объявил, что будет транслировать Игры. Они пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Однако пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что жители России смогут увидеть Игры на официальном сайте организации.
«Покупка прав на показ Игр стала бы финансированием МОК, который сейчас крайне негативно относится к России, мы видим лишь русофобию с их стороны.
Сложилось ощущение, что МОК не заинтересован в развитии международных отношений с нами. Кто хочет – пусть смотрит Игры на сайте МОК, но покупать права на трансляцию Олимпиады мы не будем.
Пока антироссийская риторика не сойдет на нет, ни о каких отношениях с МОК нельзя говорить», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Ахаха
ты хоть когда пишешь, не преувеличивай в энное количество раз, смешно выглядит 🤡
Вся Москва в Эскалэйдах и Теслах утопает,а Америка их главный враг.Обсмеяться просто.Дурачьё