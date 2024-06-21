Каноист Павлов о лишении его нейтрального статуса: «Им не понравилось, что я в соцсетях поддерживал президента своей страны»

Теги Владимир Путин гребля на байдарках и каноэ сборная России Париж-2024 Политика Михаил Павлов ICF Гребля

Каноист Михаил Павлов назвал перебором лишение его нейтрального статуса.

«За что меня лишили статуса? Им не понравилось, что я в соцсетях поддерживал президента своей страны, а поддержку президента они приравнивают к поддержке СВО. Нам и так уже запретили выступать без флага и гимна, а углубляться совсем в политику, я считаю, это уже перебор с их стороны.

Я планирую снова подать заявку на нейтральный статус. Думаю, займусь этим уже после парижской Олимпиады, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане», – сказал Павлов.

Губерниев сообщил, что российского каноиста Павлова не допустили до отбора на Олимпиаду из-за лайков в соцсетях

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1 комментарий
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Поддерживаешь своего пересидента = поддерживаешь его политику, в том числе и внешнюю, следовательно на Олимпиаде таким делать нечего. Имперство внутри страны демонстрируйте, на Играх ПШИКС, желательно под комментарии Иваницкого.
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