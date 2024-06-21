Каноист Павлов о лишении его нейтрального статуса: «Им не понравилось, что я в соцсетях поддерживал президента своей страны»

Каноист Михаил Павлов назвал перебором лишение его нейтрального статуса.

«За что меня лишили статуса? Им не понравилось, что я в соцсетях поддерживал президента своей страны, а поддержку президента они приравнивают к поддержке СВО. Нам и так уже запретили выступать без флага и гимна, а углубляться совсем в политику, я считаю, это уже перебор с их стороны.

Я планирую снова подать заявку на нейтральный статус. Думаю, займусь этим уже после парижской , чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане», – сказал Павлов.

Губерниев сообщил, что российского каноиста Павлова не допустили до отбора на Олимпиаду из-за лайков в соцсетях