Каноист Павлов об Играх БРИКС: «Люди боятся ехать, кому-то запрещают, грозят отстранением от Олимпиады. Следующие Игры будут представительными»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Михаил Павлов Спорт-Экспресс Игры БРИКС Гребля

Каноист Павлов заявил, что многие спортсмены побоялись приезжать на Игры БРИКС.

«Общаемся с ребятами, писали, приглашали. Вы же видите, какая сейчас ситуация... Все боятся, кому-то, как я понимаю, запрещают, грозят отстранением от Олимпиады.

Пройдет Париж-2024, и следующие Игры БРИКС уже будут очень представительными, приедет много сильных спортсменов мирового класса.

Игры БРИКС – это что-то новое. Люди не понимают, боятся. А мы показываем, что ничего здесь страшного нет. Это очень интересно, круто.

Ничем не отличается по уровню проведения, статусу от чемпионата Европы, например. Так что в перспективе будем только набирать обороты», – сказал Михаил Павлов.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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