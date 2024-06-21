Каноист Павлов об Играх БРИКС: «Люди боятся ехать, кому-то запрещают, грозят отстранением от Олимпиады. Следующие Игры будут представительными»
Каноист Павлов заявил, что многие спортсмены побоялись приезжать на Игры БРИКС.
«Общаемся с ребятами, писали, приглашали. Вы же видите, какая сейчас ситуация... Все боятся, кому-то, как я понимаю, запрещают, грозят отстранением от Олимпиады.
Пройдет Париж-2024, и следующие Игры БРИКС уже будут очень представительными, приедет много сильных спортсменов мирового класса.
Игры БРИКС – это что-то новое. Люди не понимают, боятся. А мы показываем, что ничего здесь страшного нет. Это очень интересно, круто.
Ничем не отличается по уровню проведения, статусу от чемпионата Европы, например. Так что в перспективе будем только набирать обороты», – сказал Михаил Павлов.
Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было