Гребля на байдарках и каноэ. Игры БРИКС. Россияне завоевали четыре золота, другие результаты
Россия завоевала четыре золота в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС.
Гребля на байдарках и каноэ
Игры БРИКС
Казань
Байдарки
Мужчины
Двойки, 200 м
1. Дмитрий Мамцев – Андрей Ласкорунский (Россия) – 31,616
2. Дмитрий Третьяков – Алексей Мисюченко (Беларусь) – 32,329
3. Владислав Литвинов – Дмитрий Натынчик (Беларусь) – 32,719
Двойки, 1000 м
1. Максим Спесивцев – Виталий Ершов (Россия) – 3.27,752
2. Владислав Кравец – Дмитрий Натынчик (Беларусь) – 3.27,797
3. Денис Ярмоленко – Илья Федоренко (Беларусь) – 3.31,105
Женщины
Двойки, 200 м
1. Ольга Худенко – Марина Литвинчук (Беларусь) – 37,033
2. Светлана Черниговская – Анастасия Долгова (Россия) – 37,573
3. Надежда Кушнер – Маргарита Ткачева (Беларусь) – 38,668
Каноэ
Мужчины
Двойки, 200 м
1. Дмитрий Шаров – Михаил Павлов (Россия) – 37,152
2. Сергей Свинарев – Максим Каратаев (Россия) – 37,630
3. Александр Зубок – Станислав Савельев (Беларусь) – 37,660
Двойки, 1000 м
1. Владислав Полешко – Данила Верещако (Беларусь) – 3.56,251
2. Иван Лиховидов – Илья Первухин (Россия) – 3.57,951
3. Никита Рудевич – Денис Потапенко (Беларусь) – 3.58,241
Женщины
Двойки, 200 м
1. Марина Гуреева – Екатерина Шляпникова (Россия) – 46,886
2. Анна Пивоварова – Дарья Харченко (Россия) – 47,014
3. Екатерина Семенцова – Инна Неделькина (Беларусь) – 47,464