Гребля на байдарках и каноэ. Игры БРИКС. Россияне завоевали четыре золота, другие результаты

Россия завоевала четыре золота в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС.

Гребля на байдарках и каноэ

Игры БРИКС

Казань

Байдарки

Мужчины

Двойки, 200 м

1. Дмитрий Мамцев – Андрей Ласкорунский (Россия) – 31,616

2. Дмитрий Третьяков – Алексей Мисюченко (Беларусь) – 32,329

3. Владислав Литвинов – Дмитрий Натынчик (Беларусь) – 32,719

Двойки, 1000 м

1. Максим Спесивцев – Виталий Ершов (Россия) – 3.27,752

2. Владислав Кравец – Дмитрий Натынчик (Беларусь) – 3.27,797

3. Денис Ярмоленко – Илья Федоренко (Беларусь) – 3.31,105

Женщины

Двойки, 200 м

1. Ольга Худенко – Марина Литвинчук (Беларусь) – 37,033

2. Светлана Черниговская – Анастасия Долгова (Россия) – 37,573

3. Надежда Кушнер – Маргарита Ткачева (Беларусь) – 38,668

Каноэ

Мужчины

Двойки, 200 м

1. Дмитрий Шаров – Михаил Павлов (Россия) – 37,152

2. Сергей Свинарев – Максим Каратаев (Россия) – 37,630

3. Александр Зубок – Станислав Савельев (Беларусь) – 37,660

Двойки, 1000 м

1. Владислав Полешко – Данила Верещако (Беларусь) – 3.56,251

2. Иван Лиховидов – Илья Первухин (Россия) – 3.57,951

3. Никита Рудевич – Денис Потапенко (Беларусь) – 3.58,241

Женщины

Двойки, 200 м

1. Марина Гуреева – Екатерина Шляпникова (Россия) – 46,886

2. Анна Пивоварова – Дарья Харченко (Россия) – 47,014

3. Екатерина Семенцова – Инна Неделькина (Беларусь) – 47,464