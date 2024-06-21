Тренер белорусских гребцов: «В нашу федерацию пришло официальное письмо из ICF, где прозвучали рекомендации не отправлять спортсменов на Игры БРИКС»

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Стало известно, почему на Игры БРИКС не приехали белорусские претенденты на ОИ.

Об этом рассказал один из тренеров сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы выступили на Играх БРИКС, однако без спортсменов, завоевавших ранее олимпийские лицензии.

«В нашу федерацию пришло официальное письмо из Международной федерации каноэ (ICF), в котором прозвучали рекомендации не отправлять спортсменов на Игры БРИКС.

Никаких запретов не было, только рекомендации. Но мы приняли решение не заявлять на соревнования в Казань тех, кто претендует на олимпийские лицензии. Не считаем правильным ставить под удар их участие в Олимпийских играх», – сказал тренер.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе

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2 комментария
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Выбрать загнивающую олимпиаду в стане врагов, вместо прекрасных игр в кругу друзей. Это кем надо быть? Вован без лексуса доберётся до вас. Пожурит по дружески.
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