Тренер белорусских гребцов: «В нашу федерацию пришло официальное письмо из ICF, где прозвучали рекомендации не отправлять спортсменов на Игры БРИКС»
Стало известно, почему на Игры БРИКС не приехали белорусские претенденты на ОИ.
Об этом рассказал один из тренеров сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы выступили на Играх БРИКС, однако без спортсменов, завоевавших ранее олимпийские лицензии.
«В нашу федерацию пришло официальное письмо из Международной федерации каноэ (ICF), в котором прозвучали рекомендации не отправлять спортсменов на Игры БРИКС.
Никаких запретов не было, только рекомендации. Но мы приняли решение не заявлять на соревнования в Казань тех, кто претендует на олимпийские лицензии. Не считаем правильным ставить под удар их участие в Олимпийских играх», – сказал тренер.
«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе