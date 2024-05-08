Дмитрий Свищев: «У МОК основная задача — уничтожить все, что связано с Россией. Поэтому они и заявляют, что не будут вручать олимпийские медали россиянам»

Теги МОК сборная России Дмитрий Свищев Илья Штокалов Гребля

Свищев высказался об отказе МОК вручать россиянам перешедшие им олимпийские медали.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на данный момент не планируют вручать награды, которые должны перейти россиянам после пересмотра результатов соревнований.

В частности, в 2018 году МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады-2016 после дисквалификации Сергея Тарновского из Молдавии, но россиянин так и не получил медаль.

«Наши партнеры из МОК сильно обезумели. Они уже не знают, как насолить нам. Не знают, как что-то связанное с Россией закопать в землю. У них просто такая задача.

Непонятно, почему они так делают. Сказал бы прямо МОК, что исключает Россию и что не хочет ее видеть и все. А пока условия заставляют нас отказаться от бывших партнеров.

Сейчас эта организация вместо того, чтобы развивать Олимпийское движение, вне зависимости от национальности, играет в политические игры. У МОК основная задача — уничтожить все, что связано с Россией. Поэтому они сейчас и заявляют, что не будут вручать олимпийские медали россиянам. Это низко и подло.

И тут нет вопроса — стоит или не стоит брать медаль. Наш спортсмен заслужил ее, а значит они обязаны ее отдать! Тут скорее интересно: хочет ли сам спортсмен ее брать? А так МОК просто обязан передать.

Они не имеют права думать — надо или не надо, потому что спортсмен — россиянин. Что это за хрень?! Он выиграл медаль, значит обязан получить. А МОК со своей стороны должны сделать все, чтобы ее передать», — сказал Дмитрий Свищев

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2 комментария
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А у кого еще такая задача, Дмитрий?
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Одного на Дальний Восток сослали, а тут... второй слой 🙈🤬
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