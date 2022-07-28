Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ: «Трусова – девушка с характером. Уверен, что у нее должно получиться и в гребле»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов поделился мнением о перспективах Александры Трусовой в гребле.

Фигуристку планируют пригласить поучаствовать в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко.

– Как оцените возможный дебют Трусовой в гребле?

– – девушка с характером. Уверен, что у нее должно получиться и в гребле. Не все сразу, конечно, но в экипажной лодке вполне возможно. Почему нет? – сказал Архипов.

Александру Трусову планируют пригласить на турнир по гребле на байдарках и каноэ