Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ: «Трусова – девушка с характером. Уверен, что у нее должно получиться и в гребле»

Теги сборная России гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов женское катание Александра Трусова Гребля

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов поделился мнением о перспективах Александры Трусовой в гребле.

Фигуристку планируют пригласить поучаствовать в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко.

– Как оцените возможный дебют Трусовой в гребле?

Александра Трусова – девушка с характером. Уверен, что у нее должно получиться и в гребле. Не все сразу, конечно, но в экипажной лодке вполне возможно. Почему нет? – сказал Архипов.

Александру Трусову планируют пригласить на турнир по гребле на байдарках и каноэ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные