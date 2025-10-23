  • Спортс
  • Крокодилы не помешают проведению Олимпиады-2032, считают в Федерации гребли России: «Никаких переживаний нет»
13

Крокодилы не помешают проведению Олимпиады-2032, считают в Федерации гребли России: «Никаких переживаний нет»

В Федерации гребли России считают, что крокодилы не помешают проведению ОИ-2032.

Сообщалось, что австралийская река Фицрой, где обитают гребнистые крокодилы, предварительно одобрена для соревнований по гребле на Олимпийских играх-2032, которые пройдут в Брисбене.

«Нас не слишком беспокоят новости о том, что в 2032 году планируют проводить олимпийские соревнования в реке, где плавают крокодилы. Месяц назад на очередном конгрессе международной федерации этот вопрос обсуждался, места проведения соревнований еще не согласованы. Такие новости уже были в начале года, мы не в первый раз слышим об этих крокодилах.

Такие прецеденты уже были, так что никаких переживаний нет. В 2017 году в США соседние с гребным каналом водоемы тоже были наполнены крокодилами. Зону соревнований просто оградили барьерами, которые они преодолеть не могли. Соревнования тогда прошли спокойно, и никаких сложностей не было.

Думаю, что международная федерация в истории с Олимпиадой в Брисбене все учтет и примет оптимальное решение. Уверен, что никому из спортсменов на олимпийской регате не будут грозить никакие опасности», – сказал президент Федерации гребли России Алексей Свирин.

Крокодилы сорвут греблю на Олимпиаде-2032 в Австралии? Там живет очень агрессивный вид

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
академическая гребля
Алексей Свирин
Олимпиада-2032
гребля на байдарках и каноэ
