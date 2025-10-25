  • Спортс
  • World Rowing о том, что реку с крокодилами признали пригодной для соревнований: «Пока не получали информации о проводимых исследованиях»
0

World Rowing о том, что реку с крокодилами признали пригодной для соревнований: «Пока не получали информации о проводимых исследованиях»

World Rowing оценила информацию о проведении соревнований на реке с крокодилами.

Река Фицрой в Австралии была признана пригодной для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032. Она известна как место обитания гребнистых крокодилов.

22 октября стало известно, что независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел техническую экспертизу реки и подтвердил ее соответствие необходимым требованиям. Сенатор от штата Квинсленд Мэтт Канаван заявил, что теперь нет никаких препятствий для проведения спортивных состязаний на этой реке. 

«World Rowing и Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) были уведомлены о недавних заявлениях относительно реки Фицрой в Рокхэмптоне и ее пригодности в качестве места проведения соревнований по классической гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года в Брисбене.

На данном этапе World Rowing и ICF еще не получили никакой информации о проводимых в настоящее время технических исследованиях и оценках осуществимости. World Rowing и ICF продолжают уважать и придерживаться процесса оценки, согласованного всеми заинтересованными сторонами.

Мы по-прежнему полностью привержены тому, чтобы любое место, выбранное для проведения соревнований по классической гребле и на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх, соответствовало техническим стандартам, необходимым для честных и безопасных соревнований», – отметили в организации.

Летние Олимпийские игры пройдут в австралийском Брисбене и штате Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года.

Крокодилы сорвут греблю на Олимпиаде-2032 в Австралии? Там живет очень агрессивный вид

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
World Rowing (FISA)
академическая гребля
ICF (International Canoe Federation)
животные и спорт
Олимпиада-2032
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
