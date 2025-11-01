Британский каноист Розенталс дисквалифицирован на два года за секс-видео в соцсетях

Британский каноист Розенталс дисквалифицирован за секс-видео в соцсетях.

Британский каноист Куртс Адамс Розенталс дисквалифицирован на два года за откровенное видео.

Как пишет Telegraph, в марте спортсмен опубликовал в инстаграме ролик, на котором совершает половой акт во время авиаперелета. Позже публикацию удалили, другие подробности о ней не уточняются.

Британская федерация гребли на каноэ (Paddle UK) посчитала, что действия Розенталса являются грубым нарушением и наносят ущерб репутации спорта. Дисциплинарная комиссия также отметила, что спортсмен намеренно вводил прессу в заблуждение, утверждая, что его временное отстранение связано с аккаунтом в OnlyFans.

Сам Розенталс отмечал, что публикует в соцсети различные провокационные видео, чтобы привлечь финансовую помощь для подготовки к Олимпийским играм.

«Этот бан никогда бы не случился, если бы спортсмены получали достаточное финансирование. И хотя я понимаю, что это видео можно назвать безумным, но оно не было незаконным и точно не должно было стать причиной для отстранения», – позже заявил Розенталс в интервью BBC.