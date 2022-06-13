Международная федерация каноэ не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Дьяченко и Липкина

Теги допинг сборная России Николай Липкин CAS Александр Дьяченко ICF Александра Дупик Гребля

Международная федерация каноэ (ICF) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российских гребцов Александра Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил пресс-атташе ICF Росс Солли.

«Мы не будем подавать апелляцию. Мы удовлетворены решением», – заявил Солли.

10 июня CAS удовлетворил апелляции, поданные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на решение ICF не наказывать Дьяченко, Липкина и Дупик. Ранее ICF посчитала, что для возбуждения дел против этих спортсменов недостаточно доказательств.

Дьяченко и Липкин были дисквалифицированы на 4 года, Дупик – на 2.

Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко и чемпион мира Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году

 

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