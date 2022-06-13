Международная федерация каноэ не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Дьяченко и Липкина

Международная федерация каноэ (ICF) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российских гребцов Александра Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщил пресс-атташе ICF Росс Солли.
«Мы не будем подавать апелляцию. Мы удовлетворены решением», – заявил Солли.
10 июня CAS удовлетворил апелляции, поданные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на решение ICF не наказывать Дьяченко, Липкина и Дупик. Ранее ICF посчитала, что для возбуждения дел против этих спортсменов недостаточно доказательств.
Дьяченко и Липкин были дисквалифицированы на 4 года, Дупик – на 2.
Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко и чемпион мира Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году